إنت منو..؟.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنت منو..؟

خير يا الحاجة مالِك ضاربة للرُوراي.؟

إنت منو..؟

حِسك زي وِليد التاي..؟

ياني الناجي ودالتاي

حبابو عشاي

تعال لي جوة قَرِّب جاي

مطيرة أمس العَشية الجات

حمتني الغمدة يا وليدي

جاتني الموية جُوة البيت لقتني براي

وِليد بتي الوحيد سافر

وليداتك كُتار حبوبة دايرة شنو..؟

تسلم ليّا ياكا جناي

خُش لي جُوة شوف البيت

أمرُق لي حُويجاتي

شنّطة جِدك العشّاي

فيها البُن وحب الشاي

عنيقريب الجنا الهبّاب

تحتو كدنكة والكوكاب

معاهِن كُورة الويكاب

حبيل السعف ملفوف

كُت خاتاهو للكراب

عندي صفيحة مقرونة

فيها الجَبَنة مُصفى البُن والقلّاي

سمِح يُمة

بمرُق ليك حِويجاتك

بربط ليك سخيلاتك

بحلب ليك غنيماتك

دايرك أسّي تمشي معاي

براك ما تقعدي حبوبة

يغتيك الله يا وليدي

يديك الكريم مولاي

كُل الدايرو يملاك مال

قادر ربي هو العطّاي

بدي الناس كُل النّاس مو نسّاي

يرجع ود بتي شايل الخير

يعَمِّر خلوة العشّاي

يصبِح قبلة للعشمان

قادر ربى هو العطّاي المادة السابقة القبض على التجاني السيسي… المقالة القادمة العمر من وين يشتروا ؟.. بقلم د. ناهد قرناص

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