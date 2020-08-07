القبض على التجاني السيسي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، القبض على رئيس حزب التحرير والعدالة القومي الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور ، التيجاني سيسي، وأودعته الحبس.

وتجئ الخطوة على خلفية تحريات تجريها النيابة حول التصرف في أصول السلطة الإقليمية لدارفور التي تم حلها في العام 2016.

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