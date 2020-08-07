النيل الابيض..إسماعيل وراق يعلق على صورة له أثارت جدلا في الأسافير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أثارت صورة لوالي النيل الأبيض إسماعيل وراق جدلا كثيفا على وسائط التواصل الاجتماعي. وظهر الوالي وهو يعتلي عربة فخمة بسقف مفتوح رافعا يده لتحية مستقبليه عند وصوله لاستلام مهامه رسميا واليا على ولاية النيل الأبيض.

وكتب وراق منشورا على صفحته الرسمية بالفيسبوك معلقا على الصورة والحدث: (أثارت هذه الصورة ردود أفعال كبيرة بين مادح وقادح، الذي أود توضيحه أنني لم أخطط لأي مظاهر استقبال بل كان هذا التدافع الشعبي الصادق عفويا وهو تعبير وتجسيد لفرح المواطنين بدولتهم المدنية بعد فصول من الظلم والمعاناة، وكان هتافهم الصادق مدنية مدنية، الصورة كانت في مدخل مدينة ربك تحية مني للحشود التلقائية التي اصطفت على طول الطريق ولأولئك الشباب الذين تسلقوا سطوح المنازل فكان لزاما أن أبادلهم تحية بتحية وحب بحب بدلا عن الإنزواء داخل السيارة، ولعل هذا الالتفاف الشعبي الصادق سيكون خير زاد لتكملة المشوار من أجل بناء دولتنا المدنية التي انتظرناها طويلا).

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