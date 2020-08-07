إغتصاب جماعي داخل فندق شهير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بفتح تحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الذي وقع قبل 6 سنوات بفندق فيرمونت في العاصمة القاهرة. وقال بيان للنائب العام، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تلقت، الثلاثاء، كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة. وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بإعلان نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وكشفت التفاصيل أن عددا من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وعقب انتهاء جريمتهم البشعة كتبوا أسماءهم على جسدها وصوروا الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم. وخلال الأيام الماضية، عادت الجريمة للواجهة مجددا بعد التستر عليها طيلة تلك السنوات، حيث خشيت الفتاة من الإبلاغ إثر تلقيها تهديدات بالقتل، وفق ما ذكرته حسابات خاصة برصد حالات الاغتصاب والتحرش على مواقع التواصل، ومنها حساب تمكن مؤخرا من كشف تعرض نحو 50 فتاة للتحرش من جانب شاب في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أحيل للنيابة بالفعل ومنها للمحاكمة الجنائية. وفي ظل تلك الأحداث، جرى البحث عن الفتاة، تمهيدا لتقديم بلاغ رسمي وفتح تحقيق في الواقعة، وخلال رحلة البحث تبين أن هؤلاء الشباب مارسوا نفس الجريمة مع فتيات أخريات. وبعد حالة الصخب الشديدة والضغوط التواصلية، أصدرت إدارة الفندق بيانا أكدت فيه استعدادها للمساعدة في التحقيقات.