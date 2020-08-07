المشاريع .. وأنيابها.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استاذ.

نعود الى الشرح لاننا نجد ان ما قلناه قبل شهور يقع

وقبل شهور / وقحت في بداياتها / نجد دولة عربية تسكب المال لقحت. . ونفهم ان اسلوب تشرشل. يعمل.

وتشرشل حين يسألونه عن معنى المعونات التي تقدمها بريطانيا. لبعض الدول يقول.

نحن نقطع رؤوس البعض بنعومة بحيث لا يعرف من ندعمه اننا قطعنا عنقه. الا يوم يهز رأسه معارضاً لبريطانيا..

والدولة العربية تلك. تسكب المال لقحت .لانها تريد ان تدير السودان. بحيث لا تعلم قحت انها مقطوعة الرأس . والسيقان والايدي. الا حين تتأخر عن تنفيذ امر واحد من التعليمات. التي تتلقاها من تلك الدولة.

وكل شيء في السودان الان يحتاج الى شرح. لان مخطط هدم السودان يقوم على حقيقة انه لا احد في الخليج 365 يفهم شيئاً

(٢)

…

وقص الدرب من قعره يقول ان ما يجري الان هو بداية المرحلة الجديدة.

والمرحلة الجديدة صراخها يضج في الاسبوع الماضي.

والاسبوع الماضي

.. الصادق يقول.

والتعايشي يقول.

وحمدوك يقول

وقوش يقول.

والمعلقون يقولون

وصنم واحد . يطوف حوله كل هؤلاء.

والصنم هو جملة اسمها ( اسلام وسطي)

( واسلام وسطي) هو اسلام ترضاه امريكا لانها لا تجد بديلاً.

والجهات كلها كل منها يرقص امام امريكا يطلب ان تخطبه هو لانه هو الاسلام الوسط في السودان.

والاسبوع الماضي. الصادق يشد اوتاره. وفي خطبة العيد يقول

السودان بين علمانوية متطرفة وبين ظلامية. / ويقصد الاسلام/ متطرفة

والرجل يقول بهذا لامريكا اخطبيني انا..

ومشروع اسلام وسطي. مشروع يغطي الان المنطقة كلها.

فاثيوبيا تقيم للمسلمين مجلساً اعلى للاسلام. ولانها تريد اظهار الامر .

اثيوبيا تختار المركز الافريقي الضخم وتقيم المركز الاسلامي جواره.

اثيوبيا تشتري اسهماً في بنك الاسلام الوسطي الان

وملاوي تشتري. ورئيسها يحل حكومته ويقيم اخرى في نفس اليوم

ويقيم مصالحة مع الحركات الاسلامية المسلحة

وامريكا في الدوحة. تحدث طالبان عن الاسلام الوسطي.

والسيسي ينظر بعيون كبيرة مخلوعة

والمشروع هذا هو ما يدير المنطقة الان

وهو الذي يقدم تفسيراً. لكل ما تفعله شخصيات المسرحية السودانية الان .

وجهات اخرى تنخلع وتفرفص..

والفرفصة. تصنع ردوداً اخرى بعضها مخيف.

ففي الاسبوع الماضي . التعايشي حين يحدث الاذاعة البريطانية يضطر الى الرطانة. لانه لا يستطيع ان يقول شيئاً واحداً بصورة مكشوفة

الرجل قال

الانتقالية فترتها ٣٩ شهراً

ثم يضيف جملة تصبح كارثة اخرى.

قال.

الفترة الانتقالية تبدأ بعد توقيع السلام.

وترجمة الرطانة هذه هي.

اتفاق اذا. يجعل الحركات المسلحة ( تتمنع) من توقيع السلام

فالتمنع يجعل قحت تظل حكومة بعيدة عن الفترة الانتقالية

حتى اذا تمكنت بعد ٤ سنوات جاءت الحركات المسلحة لتحكم من الخرطوم

التعايشي قال

اعادة تركيب الجيش..

والجملة تعني الغاء كامل للجيش واستبداله بالحركات المسلحة.

والمخيف .ان الحركات المسلحة تصل الى التصنيع الحربي بعد ان تصبح هي الجيش

التصنيع الحربي يصل الان الى مرحلة متقدمة جداً

والحركات المسلحة ان هي وضعت يدها على التصنيع الحربي نقلت هذه الاسلحة اليها

واصبحت تستطيع تدمير المدن.

واصبحت شيئاً لا تستطيع قوة في الارض هزيمتها

والتعايشي يقول للاذاعة البريطانية.

نقف على مسافة واحدة من جميع الاديان

والجملة هذه تعني. الغاء كامل عن كل ما تعرفه الارض من الديمقراطية والدين والدنيا.

فالعالم.. الديمقراطية فيه هي حكم الاغلبية.

والتعايشي الذي يلغي الدين. يلغي الديمقراطية ايضاً حين يجعل نصيب المسلمين الذين هم ٩٩% من الشعب مساوياً لنصيب الاخرين. الذين هم ١% من الشعب.

(٣)

….

استاذ.

لا ترهقنا بالشرح.

فالذي يحدث في السودان الان هو جهة عضلاتها اقوى من عضلاتك

وانت اخيب خيبة . من جارية هلوك.

فلماذا لا يضربونك.

وتستطيع ان تسألنا لماذا نشرح.؟