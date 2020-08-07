شمال كردفان.. الوالي يصدر قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدر والي ولاية شمال كردفان الاستاذ خالد مصطفى آدم قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسئولين بحكومة الولاية.

وشملت القرارات إعفاء الاستاذ اسماعيل محمد نور مختار من منصبه مديراً عاماً لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة

وتعيين دكتور جمال احمد محمد عبد الفضيل مدير عام لوزارة المالية والاقتصاد كما اعفي المهندس معاوية آدم محمد النور من منصبه مديراً لقطاع المياه والكهرباء بالولاية وتكليف المهندس مختار ابكر كوكو مدير لقطاع المياه والكهرباء.

واعفى القرارالاستاذ حافظ محمد محمود مدير مشروع اثار الجفاف من منصبه وتكليف المهندس خميس كودي كوكو مديرآ لمشروع اثار الجفاف بالولاية

ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية وزارت المالية و البني التحتية والتنمية العمرانية وقطاع المياه والكهرباء والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات.

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