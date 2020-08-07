ولاية الجزيرة.. تأثر (32) قرية بالأمطار وتهدم 500 منزلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقفت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بولاية الجزيرة في إجتماعها الخميس برئاسة دكتور نجم الدين الأمين مديرعام وزارة التخطيط العمراني رئيس اللجنة على إحتياجات المحليات لمجابهة طوارئ الخريف من خلال تقارير المدراء التنفيذيين بالمحليات ؛حيث أكدوا على ضرورة توفير الآليات والخيم والشيكارات والمواد الغذائية والمشمعات .

وأعلن المدير التنفيذي لمحلية القرشي عن تأثر أكثر من 25 قرية بالأمطار وتهدم 500 منزلا ؛ونفوق 10 من الحيوانات ؛وتصدع 3 مدارس ؛إضافة لتضرر رقعة واسعة من الأراضي الزراعية، ودعا لتوفير دعم عاجل من الأغذية والخيم والمشمعات والآليات .

فيما كشف الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي لمحلية المناقل؛ عن تضرر أكثر من 150 أسرة موزعة على 7 قرى ؛وتهدم 62 منزل كاملا؛ و80 منزلا إنهيارا جزئيا؛ ووفاة 5 أشخاص؛ وإصابة 9 آخرين ؛ونفوق 10 من الحيوانات؛ وتأثر 3 مدارس جزئيا.

ونوه إلي حوجة المحلية العاجلة للمواد الغذائية ؛ومواد الإيواء والآليات ؛ودعا رئيس اللجنة الى ضرورة التنسيق مع وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة ومصانع السكر وتفعيل المجتمع ولجان المقاومة؛ وإعمال روح النفير والتعاون بين مكونات المجتمع المدني بالولاية لمجابهة طوارئ الخريف .