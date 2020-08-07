السودان: السلطات تغلق الكباري للجمعة الثالثة على التوالي

أغلقت السلطات السودانية جميع الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش ، ورصد محرر (أخبار الخليج 365)، القوات النظامية تمنع عبور المركبات، والمشاة لبعض الكباري المؤدية للخرطوم وترك كبري شمبات. ويذكر أنَّ عدد من الجهات كانت قد دعت للخروج في تظاهرات تنديداً بتعديل بعض القوانين وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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