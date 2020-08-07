عاجل.. ضبط 7 سيارات تهرب الوقود خارج البلاد

الجمعة 7 أغسطس 2020

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أحبطت إدارة مكافحة التهريب بهئية الجمارك محاولة تهريب وقود مدعوم (بنزين) محمل على متن 7 سيارات (بكاسي) في طريقها إلى خارج البلاد، وأوقفت 7 متهمين قيدت ضدهم بلاغات جنائية.



وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية القضارف العقيد ناجي حسين الطاهر حسب (المكتب الصحفي للشرطة) إن وحدته أحبطت المحاولة بالحدود الشرقية لولاية القضارف في منطقة (خور كتوتة) على خلفية معلومات دقيقة رصدتها وحللتها وحدته، وأضاف أن القوة ضبطت 7 سيارات على متنها (٤١) جركانة وقود كبيرة، وأكد أنهم اتخذوا إجراءات قانونية تجاه سبعة من المتهمين.

مشيرا إلى استمرار عمليات الأطواف الراتبة والارتكازات في المناطق الحدودية بولاية القضارف لضبط كافة حالات التهريب لا سيما السلع الاستراتيجية.