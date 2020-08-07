إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت إدارة مكافحة التهريب ولاية القضارف بهيئة الجمارك يدها على محاولة تهريب وقود مدعوم (بنزين) محمل على متن سبعة مركبات (بكاسي) في محاولة للتهريب إلى خارج البلاد لدولة مجاورة.

وكشف العقيد ناجي حسين الطاهر مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية القضارف حسب (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تمت بالحدود الشرقية لولاية القضارف منطقة (خور كتوتة) إثر توافر معلومات دقيقة تم رصدها وتحليلها والقبض على عدد (٤١) جركانة وقود كبيرة (١٢) جالون وقود مدعوم على متن سبعة مركبات. وأشار الناجي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه سبعة من المتهمين.

مؤكدا استمرار عمليات الأطواف الراتبة والارتكازات في المناطق الحدودية في لولاية القضارف لضبط كافة حالات التهريب لا سيما السلع الاستراتيجية. المادة السابقة دبابيس.. بقلم ود الشريف

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