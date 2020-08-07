دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** ولاء البوشي المسئولة عن الرياضة في بلادنا بكل أسف. تعتقد أن الاتحاد العام ( كيزان) ويجب أن يذهب فورا .وهذه كل مشكلتها في هذه الدنيا ..يعني مما جات ما عندها شغلة غير محاربة د شداد ورفاقه وارجو ان تعلم جيدا أن الاتحاد سوي كان كيزان ول كبابي اتحاد منتخب ولن يذهب الا عن طريق الانتخابات وبدلا من محاربته عليها أن تلفت لقضايا وزارتها الأخري وان تجتهد لدعم الاتحادات الرياضية الأخري ولتعمل للنهوض بالسلة والكرة الطائرة والتنس والكارتية وان تغادر الوزارة بإنجاز تفاخر به انجاز يدخلها التاريخ ولها أن تعلم أن اتحاد شداد مسنود بالاتحاد الدولي فيفا والذي لا يقبل اي تدخل حكومي في شئون كرة القدم

** هل ترضي ولاء البوشي لنفسها أن تكون سببا في تجميد نشاط السودان وهل تعتقد أن بإمكانها وهي الفتاة الصغيرة التي لا تتمتع باي خبرة ولا تجربة هل تعتقد أن بإمكانها محاربة كمال شداد صاحب التجربة الكبيرة( أكثر من خمسين سنة في الوسط الرياضي ) وسعادتها جات اول امبارح لتكون مسئولة عن اكبر قطاع في البلد وهو القطاع الرياضي

** في وجود رجال يتمتعون بالخبرة والتجربة يعرفون خبايا الوسط الرياضي أخطأ د عبد الله حمدوك كثيرا في اختيار فتاة صغيرة لتكون مسئولة عن الشباب والرياضة لتكون مسئولة عن اكبر قطاع في البلد وكلنا يعلم أن أكثر من ٩٨ % من جماهير الشعب تعشق كرة القدم وتدين بالولاء للمريخ والهلال هذا بخلاف عشاق كرة السلة والكرة الطائرة والملاكمة وغيرها

** د عبد الله حمدوك يخدم الرياضة والرياضيين كثيرا اذا قام بإبعاد ولاء البوشي من وزارة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد وليذهب معها ايمن سيد سليم وكيل الوزارة الناشط بقوة ضد عودة النشاط الرياضي وأيمن عمل بقوة لإخفاء خطاب اللجنة العليا للطوارئ الصحية …خطاب سمح للاتحاد العام باستئناف نشاط كرة القدم

** يقال أن ايمن سليم مع استئناف النشاط لكنه خايف من البوشي

** كمال شداد لا علاقة له بالمؤتمر الوطني ولا اي حزب آخر ولا كيزان ولا شيوعية ولا جمهوري ولا بعثي .حزبه حزب الرياضة .كرس وقته وعمره لخدمة الرياضة خاصة كرة القدم فلا تدمغوه بحكاية المؤتمر الوطني وتظلموه وحسن برقو فارق المؤتمر الوطني في ٢٠٠٧ ….وفارق دربي ما هماه

** ثورة ديسمبر المجيدة جاءات لرد المظالم وتطبيق شعار حرية سلام عدالة علي الواقع ومن شعارات الثورة دعم الرياضة وتطورها وليس محاربتها

بمبررات واهية

** لجنة المسابقات فرغت من وضع برمجة الدوري الممتاز وسلمتها الأندية وقال الفاتح باني رئيس اللجنة ..لن نسمح بتأجيل أي مباراة لان الوقت لا يسمح والمعروف أن نادي الهلال التمس تأجيل مبارتيه في الاسبوع الأول والثاني علي خلفية الفراغ الإداري الذي يعاني منه النادي

** الفاتح النقر مدرب الهلال ضد عودة نشاط كرة القدم لذلك يتعمد خلق مشكلات مع الاتحاد العام واخر اخباره انه توقف عن ممارسة نشاطه مطالبا بمرتب ٦ أشهر لم يتسلمها

** بعد رفض اشرف الكاردينال مواصلة المشوار مع الهلال رفضا قاطعا بدأ الاتحاد العام مشاوراته لتكوين لجنة تطبيع ونرجو أن يحسن الاختيار فالهلال ما لعبه

** ٢٨ لاعبا في تدريبات المريخ ماشاء الله وهذا نجاح

يحسب لدائرة الكرة وكابتن الضو لوحده يشرف علي التدريبات في غياب المسلمي وكل اللاعبين إصرار علي إحراز الانتصارات في الدوري الممتاز وكأس السودان

** مازال المريخ يتدرب في ميدان الأسرة وملعب المهندسين وملعب الصحافة وفي هذا خطورة علي اللاعبين

والسيد مدير الاستاد كان قد أكد قبل حوالي شهر أن ملعب المريخ في التشطيبات الأخيرة ..دي تشطيبات ول ( ترطيبات )

** لقاء القمة في الدورة الثانية للدوري الممتاز تقرر له منتصف سبتمبر المقبل ومن الآن المريخ مرشح للفوز بنسبة ٩٠ %

** آخر اخبار آدم سوداكال رئيس المريخ غير المعترف به أن سعادته واصل عرض مسلسل التخبط في ملف التدريب وقام بإقالة التونسي المسلمي وعاد لمفاوضة التونسي الآخر شخارم بخارم وحسب متابعاتنا .شخارم مدرب درجة ثانية ليس في قامة المريخ ويعمل حاليا مساعد مدرب بفريق الصفاقصي وطبعا ممكن أن يشرف علي تدريب الأحمر مقابل ١٠٠٠ دولار او حتي ٥٠٠ ونتسأل علي حساب من عاد المسلمي للخرطوم مرة اخري واين بقية أعضاء مجلس الإدارة من تخبط رئيسهم المبجل …لك الله يا مريخ

** اغلب أندية الدرجة الممتازة وصلت الخرطوم ودخلت معسكرات مقفولة استعدادا للدوري الممتاز

** الحكم الفرنسي الذي أدار لقاء الهلال والنصر في الدوري السعودي امس الأول انحاز للهلال بصورة فاضحة وأهداه انتصارا لا يستحقه …حتي الحكام الأجانب بقو مشكلة

** من الطرائف أن كل لاعبي حي الوادي نيالا من الخرطوم .عدا اثنين

** وخطاك والهدب المكحل وفتنة التوب الأنيق

** آخر دبوس

** سلام مربع للاقلام التي تعارض عودة نشاط كرة القدم .