منوعات الجمعة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ما يحدث في الهلال من فراغ إداري هو نتيجة طبيعية لعدم وجود مجلس إدارة والبكاء علي اللبن المسكوب لن يجدي
* التغيير لا بد أن يكون فيه تضحيات جسام والهلال يمرض لكن لا يموت
* ليس من المنطق يا بروف جلال أن يعيش الهلال في فراغ إداري لأكثر من اسبوع مرة أخري
* لا نريد أن نتهم جلال بالمؤامرة ضد الهلال وهو الحريص علي بقاء الكاردينال بدليل استجابته لطلب استشاريته بمنحهم مهلة اخيرة لاقناعه ولكن ترك الهلال بلا مجلس حتي الان يؤكد نظرية المؤامرة
* ما يحدث في البيت الازرق يتحمله الاتحاد العام طالما أن جميع التنظيمات توافقت وتواثقت علي قيادة المجلس في الفترة الانتقالية
* اللجنة الاستشارية للكاردينال انتهت بذهاب الرجل ولا تحمل تفويضا من شعب الهلال للتحدث بأسمه أو تقابل المسئولين في اتحاد الكرة أو الوزارة
* التنظيمات الهلالية والكيانات الاخري هي صاحبة الحق في الوصول إلي مجلس وفاقي يقود النادي لأنها تضم كافة الشرائح والقيادات والجماهير
* آسفي علي حال الهلال وهولاء الكبار لم يتبقي لهم الا عمل صيوان عزاء أمام منزل الكاردينال لتقبل الفاتحة في روح الهلال
* فلول المؤتمر الوطني حار بهم الدليل الفريق عبد الرحمن والطاهر احمدون واحمد حسب الرسول وليس لديهم مكان آخر يلجأون اليه بعد انتهاء حكم الكاردينال
* راحت عليكم يا رفاق وان كنتم حريصين علي استقرار الهلال كما تزعمون فلماذا لم تساهموا في التكفل بنفقات أعداد الفريق إلي حين تكوين مجلس
* أزمة الهلال هي جزء من أزمة السودان لان القيادات التي وصلت إلي الثمانين ما زالت تجري وتحلم بالحكم
اتجاهات اخيرة
* اذا كانت دائرة الكرة حريصة علي استمرار تدريبات الفريق فارجو واكرر بضرورة الاستعانة بسعادة المقدم يحي حسن
* رجل يتقلد موقع مهم في القوات المسلحة ولديه قدرات وإمكانيات كبيرة جدا يمكن أن تعين دائرة الكرة في تسيير تمارين الفريق بصورة سلسة
* الاتحاد العام بصدد تكريم سعادة المقدم يحي لما قدمه للمنتخبات الوطنية فمن الأولي أن يستفيد الهلال من جهوده وقدراته
* الصدفة قادتني امس الاول إلي نادي الأسرة وتابعت جزء من تمرين فريق المريخ
* فريق بلا مدرب حراس ولا مدرب احمال وفوضي لا يتصورها عقل وحراس المرمي يجلسون علي الارض اخر ونسة وضحك
* اذا كان هذا هو حال فرقنا وهي تستعد لإكمال الموسم فمن الأفضل أن يأتي الاعبون من منازلهم يوم المباراة فقط حتي لا تخسر الإدارات أموال طائلة في الفاضي
* يتوقع أن يصل اليوم حكيم الهلال طه علي البشير قادما من الامارات والجميع في انتظاره لحسم ملف لجنة التطبيع بعد أن وضع البربر وكوارتي الخطوط الرئيسية
كانت هذه تفاصيل خبر منوعات الجمعة.. بقلم معاوية عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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