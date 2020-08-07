منوعات الجمعة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ما يحدث في الهلال من فراغ إداري هو نتيجة طبيعية لعدم وجود مجلس إدارة والبكاء علي اللبن المسكوب لن يجدي

* التغيير لا بد أن يكون فيه تضحيات جسام والهلال يمرض لكن لا يموت

* ليس من المنطق يا بروف جلال أن يعيش الهلال في فراغ إداري لأكثر من اسبوع مرة أخري

* لا نريد أن نتهم جلال بالمؤامرة ضد الهلال وهو الحريص علي بقاء الكاردينال بدليل استجابته لطلب استشاريته بمنحهم مهلة اخيرة لاقناعه ولكن ترك الهلال بلا مجلس حتي الان يؤكد نظرية المؤامرة

* ما يحدث في البيت الازرق يتحمله الاتحاد العام طالما أن جميع التنظيمات توافقت وتواثقت علي قيادة المجلس في الفترة الانتقالية

* اللجنة الاستشارية للكاردينال انتهت بذهاب الرجل ولا تحمل تفويضا من شعب الهلال للتحدث بأسمه أو تقابل المسئولين في اتحاد الكرة أو الوزارة

* التنظيمات الهلالية والكيانات الاخري هي صاحبة الحق في الوصول إلي مجلس وفاقي يقود النادي لأنها تضم كافة الشرائح والقيادات والجماهير

* آسفي علي حال الهلال وهولاء الكبار لم يتبقي لهم الا عمل صيوان عزاء أمام منزل الكاردينال لتقبل الفاتحة في روح الهلال

* فلول المؤتمر الوطني حار بهم الدليل الفريق عبد الرحمن والطاهر احمدون واحمد حسب الرسول وليس لديهم مكان آخر يلجأون اليه بعد انتهاء حكم الكاردينال

* راحت عليكم يا رفاق وان كنتم حريصين علي استقرار الهلال كما تزعمون فلماذا لم تساهموا في التكفل بنفقات أعداد الفريق إلي حين تكوين مجلس

* أزمة الهلال هي جزء من أزمة السودان لان القيادات التي وصلت إلي الثمانين ما زالت تجري وتحلم بالحكم

اتجاهات اخيرة

* اذا كانت دائرة الكرة حريصة علي استمرار تدريبات الفريق فارجو واكرر بضرورة الاستعانة بسعادة المقدم يحي حسن

* رجل يتقلد موقع مهم في القوات المسلحة ولديه قدرات وإمكانيات كبيرة جدا يمكن أن تعين دائرة الكرة في تسيير تمارين الفريق بصورة سلسة

* الاتحاد العام بصدد تكريم سعادة المقدم يحي لما قدمه للمنتخبات الوطنية فمن الأولي أن يستفيد الهلال من جهوده وقدراته

* الصدفة قادتني امس الاول إلي نادي الأسرة وتابعت جزء من تمرين فريق المريخ

* فريق بلا مدرب حراس ولا مدرب احمال وفوضي لا يتصورها عقل وحراس المرمي يجلسون علي الارض اخر ونسة وضحك

* اذا كان هذا هو حال فرقنا وهي تستعد لإكمال الموسم فمن الأفضل أن يأتي الاعبون من منازلهم يوم المباراة فقط حتي لا تخسر الإدارات أموال طائلة في الفاضي

* يتوقع أن يصل اليوم حكيم الهلال طه علي البشير قادما من الامارات والجميع في انتظاره لحسم ملف لجنة التطبيع بعد أن وضع البربر وكوارتي الخطوط الرئيسية