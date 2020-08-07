الكشف عن سرقة خزنة محلية بربر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة أحمد المكي عن سرقة خزنة محلية بربر بالولاية عقب سحب الحراسات الخاصة بالولاية بصورة مفاجئة دون إخطار حكومتها من قبل الوالي السابق المكلف قائد المدفعية عطبرة اللواء عبد المحمود .

واضافت المكي أن الأعضاء العسكريين بكل اللجان بالولاية تغيبوا عن الإجتماعات بصورة تامة، وابلغوا حكومتها بأنهم تلقوا (أوامر) من قبل قيادتهم العسكرية بالتوقف عن العمل فيها دون تبليغ السلطة المدنية الجديدة إلا بعد أن تم الإتصال بهم لمعرفة سبب الغياب .

وكشفت الدكتورة آمنة عن معالجات تقوم بها في مجال الوقود ودقيق الخبز الذي أوقفت الوكلاء السابقين له، كما قامت بإيقاف كل تصاديق الوقود التي كانت تمنح لعضوية اللجان المتغيبين عن الإجتماعات قائلة إن الوقود سيتم قصره على اللجنة العليا للطوارئ واللجان العاملة بالخدمات بالولاية الآن.