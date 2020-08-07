شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو.

تناول الطرفان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

هذا وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا الاتصال وأعرب عن تطلعه لرفع اسم السودان من القائمة قريباً وذلك بتعاون الأجهزة المختلفة في الحكومة الأمريكية.

من جانبه أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تفاؤله بالتقدم في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.