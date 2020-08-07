الدفاع المدني: بدأنا استعداداتنا باكراً لخريف هذا العام 2020م

الخليج 365:

قال اللواء شرطة احمد سعيد الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني ان الإدارة العامة للدفاع المدنيّ بدأت استعداداتها باكراً لخريف هذا العام 2020م وذلك حسب الخطة الموضوعة والتي تشمل ثلاثة فترات، الخطة القبلية أو قبل الكارثة وهي تتمثل في كافة التجهيزات الهندسية واللوجستية المتمثلة في الظواهر السالبة التي ظهرت في الفترة الماضية، وأيضاً تحسين أجهزة الرصد والمتابعة سواءاً على مستوى وزارة الري أو هيئة الإرصاد الجوي .

وأشار الى ان هذ الأمر لا يتم إلاّ بموجب إحصائيات خلال عشرة سنوات سابقة حيث نبني احتمالاتنا على أساسها بنفس المعايير ، حيث قامت اجهزة الرصد بالإرصاد الجويّ بجانب وزارة الري وكل مكونات المجلس القومي بالإعداد الجيّد لمكونات الخطة ، وأيضاً الخطة أثناء الكارثة تم الإعداد لها بشكل جيد ومرضي من توفير معينات الإيواءات أو معدات التدخل سواء كان طلمبات شفط او طوارئ او البسة او تدريب بجانب تسيير المعدات في وقتٍ مبكر للولايات بالذات الولايات التي تتأثر دائماً في الخريف والولايات النيلية بدأء بالنيل الازرق ومروراً بالخرطوم والولاية الشمالية ، حيث تم تشوينها من احتياجات الطوارئ ومعدات التدريب.

وأضاف انه يتم التحسب أيضاً للأضرار الناتجة عن السيول والأمطار وهي اضرار غير ثابتة وغير مقروءة بالنسبة لنا، مشيرا الى ان ما حدث في شرق النيل يعطي الصورة الحقيقية للتوقعات ومما يتطلب التدخل في القرى المتأثرة وكما حصل في ولاية النيل الأزرق في سد بوط ويتم التدخل لإعادة الحياة لوضعها الطبيعيّ، وأكد ان المجلس القومي للدفاع المدنيّ في كامل استعداداته حيث تهيأت له كل الإمكانيات من قيادة الدولة، مشيدا بقيادات الدولة التي تدعم المجلس من الناحية المعنوية والمادية.

وقال ” نناشد كل السكان القاطنين على مجرى السيول وضفاف النيل بأخذ الحيطة والحذر بأن هناك ارتفاعاً مطردا في مناسيب النيل ومناسيب الأمطار والمبادرة بايجاد أماكن آمنة لهم”.