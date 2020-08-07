وزارة الزراعة تشرع في زراعة محصول الارز الهوائي بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عن زراعة وانتاج محصول الازر الهوائي بكافة ولايات البلاد خلال العام القادم بمساحات واسعة تبلغ 400 الف فدان الامر الذي يسهم في ايقاف استيراد محصول الارز.

وقال تركاوي في تصريح لوكالة السودان للانباء ان التجارب التي قامت بها الوزارة خلال الاعوام الماضية بزراعة الارز في عدد سته ولايات اثبتت نجاح زراعة الارز على ان تتم زراعته بشكل متواصل من العام القادم بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية باعتباره احد المحاصيل الاستراتيجية .

لافتا الى ان الارز الهوائي صالح ان يزرع في اي تربة خاصة في ولاية النيل الابيض وفقا لشراكة الوزارة مع الشركة الخاصة التي بدأت في زراعته بالولاية ووجود المساحات الاضافية له .

واكد الوزير بداية زراعة الموسم الصيفي في كافة الولايات قائلا “ان الخريف مبشر الان مما يحقق لنا انتاج وفير” معلنا عن توفير كل المدخلات الزراعية من اسمدة ووقود مشيرا الى بذل الجهود لزيادة التقاوى والبذور المحسنة