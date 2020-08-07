كليف موجه للتربية المسيحية بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الأستاذ عمر محمد السنوسى مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة قرارا بتكليف الأستاذ صبري عبد الرحمن كنان موجهاً للتربية المسيحية بالولاية.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماعا ضم المعلمين المتطوعين في تدريس مادة التربية المسيحية والمطران جزولى محمد حماد الأمين العام لمطرانية مدني والولايات الوسطى والقس عوض كوكو بالكنيسة الإنجيلية الوطنية والاستاذ عبد الله محمد الحسن رئيس لجنة المعلمين بالولاية والأستاذة رجاء فضل محمد مدير المرحلة الثانوية بالولاية ، حيث إستعرض معلمو مادة التربية المسيحية ضعف المناهج ونقص المعلمين وعدم وجود تدريب لمعلمي مادة التربية المسيحية .

وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية إلتزام وزارته بتنفيذ دورة تدريبية لمادة التربية المسيحية وتعيين عدد من المعلمين لمادة التربية المسيحية في القريب العاجل لتأخذ المادة مكانها الطبيعي كبقية المواد إلى جانب معالجة القصور الذي حدث على مستوى الإشراف ، موجها الجهات ذات الصلة بوضع جدول طواف وإشراف لمادة التربية المسيحية ينفذ مطلع العام الدراسي المقبل ، وأعرب عن إشادته بجدية وإهتمام المعلمين والمتطوعين في تدريس مادة التربية المسيحية .