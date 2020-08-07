الحكومة: مراجعة ضوابط استيراد واعفاءات واردات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الحكومة مراجعة ضوابط الاستيراد والاعفاءات الممنوحة لبعض الواردات وتوفيق أوضاع المستوردين.

وشددت وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي أحمد ،على ضرورة الاهتمام بالرقابة والإحصاء للإنتاج الكلي لقطاع التعدين لا سيما التعدين الأهلي من قبل هيئة الجمارك جاء ذلك خلال اجتماعها بمدير الهيئة الفريق د. بشير الطاهر بشير

من جانبه أكد الفريق د. بشير الطاهر جاهزية الهيئة للقيام بدورها لتعظيم الإيرادات العامة، وقدم الفريق بشير تنويراً حول أداء الجمارك خاصة في مجال زيادة الإيرادات الجمركية ودورهم في تحقيق ولاية المالية على المال العام.

وأقر بشير بالتأثيرات السلبية لجائحة الكورونا التي أدت إلى انخفاض إيرادات الجمارك بنسبة 35% خلال شهور أبريل مايو ويونيو وذلك بسبب إغلاق المعابر والمطارات ومن ثم بذلت هيئة الجمارك جهودها لرفع نسبة الإيرادات إلى 101% في شهر يوليو الماضي.

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