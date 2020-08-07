لجنة الفيضانات: منسوب النيل الازرق يقترب من الفيضان في الخرطوم

الخليج 365: حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها الخميس، من ان محطة الخرطوم سجلت(أقل من منسوب الفيضان فقط ب5 سنتيمترات)

وقالت اللجنة ان صور الاقمار الاصطناعية بالهضبة الاثيوبية اظهرت وجود سحب ماطرة، مؤكدة تسبب هطول الامطار في الهضبة الاثيوبية خلال اليومين الماضيين في ارتفاع مناسيب النيل الازرق ،مشيرة الى ان هناك ارتفاعا في مناسيبه في معظم الاحباس،حيث يشهدالقطاع الدمازين-سنار، استقرارا ،فيما يشهدالقطاع سنار- الخرطوم ارتفاعاً،والقطاع جبل الاولياء-الخرطوم ارتفاعا ،والقطاع الخرطوم- شندي ارتفاعا ،القطاع شندي –عطبرة ارتفاعاً،القطاع عطبرة- سد مروي ارتفاعا ،القطاع سد مروي- الدبة ارتفاعا،القطاع الدبة- دنقلا والذي سيشهد ارتفاعا، والقطاع خشم القربة- عطبرة ارتفاعا ملحوظا

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم. َ

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