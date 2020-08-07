خبير إقتصادي يستهجن حديث وزير الطاقة بشأن رفع أسعار الكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إستهجن د. عماد الدين جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية حديث وزير الطاقة والتعدين المكلف الخاص برفع أسعار الكهرباء وإعتبر أن ذلك من شأنه زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال جامع في تصريح صحفي أن الكهرباء ظلت هماََ يؤرق كل السودانيين بسبب القطوعات المستمرة فيها وتأثير ذلك على كل القطاعات الحيوية في البلاد وأضاف ان وزارة الطاقة والتعدين تريد اللجوء للحلول السهلة لتغطية العجز في قطاع الكهرباء ولاتسعى لمعالجة الخلل عبر صيانة المحطات الحرارية الكبرى التي تخرج من الخدمة بين الفينة والأخرى بسبب عدم الصيانة داعياً المسؤولين لمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية والنظر الى المواطن بعين الرحمة خاصة وأنه ظل في حالة معاناة مستمرة لتأمين معاشه وإحتياجاته الأساسية.

وطالب الخبير الاقتصادي وزارة الطاقة والتعدين بإعادة النظر في هذا التوجه حتى لايلقي بأعباء إضافية على المواطن مشيرا الي الارتفاع المستمر الذي يواجهه في أسعار كثير من السلع الأساسية.

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