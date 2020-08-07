بدعوة سعودية.. الجبهة الثورية تشارك في مؤتمر اصدقاء السودان للسلام بالمملكة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تلقت الجبهة الثورية دعوة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر اصدقاء السودان الذي تستضيفه المملكة، لشركاء السلام المستدام في السودان .
ومن المقرر ان يخاطب رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس الجلسة ؛ حيث يوضح سبل تذليل العوائق امام تحقيق سلام دائم في السودان .
وتستضيف السعودية في الثاني عشر من أغسطس، مؤتمرا للمانحين لدعم عملية السلام في السودان، وفقا لما أعلنه سابقًا سفير المملكة بالخرطوم، خلال لقاء مشترك بين مفوضية السلام السودانية وعدد من سفراء الدول العربية والمجاورة.
ومن المتوقع أن تشارك في المؤتمر الذي يعقد بتقنية الفيديو كونغرس أكثر من 40 دولة ومنظمة، بهدف تقديم الموارد اللازمة لدعم عملية السلام والاستقرار في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.
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