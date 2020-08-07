عاجل.. والي شرق دارفور يتفقد أوضاع المواطنين المتأثرين بالسيول

الجمعة 7 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وقف والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو علي حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء السيول والامطار التي هطلت صباح ومساء امس الخميس بمعظم أحياء مدينة الضعين مما أدي إلي إنهيار المنازل وبعض المتاجر وتفقد الوالي منازل الأسر التي تضررت في بعض أحياء مدينة الضعين بحي العرب والتضامن والمطار والمهاجر.

Advertisements ووجه الوالى أجهزته الحكومية وجميع المواطنين بالشروع الفوري بفتح المصارف والمجاري الرئيسية في شوارع المدينة لتصريف المياه الراكدة داخل المنازل والشوارع وأكد خلال تصريحات صحفية بمكتبة دعا جميع الأجهزة الحكومية لاجتماع طارئ لدارسة تلافي مخاطر الازمة التي تلازم فترة الخريف لمواجهة تحديات هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة في جميع محليات الولاية مشيرا إلى ضرورة تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لكل المناطق والأحياء السكنية المتضررة والتي تأثرت بالسيول والفيضان. وناشد دكتور عليو جميع مواطني الولاية بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الموانئ الخطرة لتفادي هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة مبشرا بخريف هذا العام بالخير والسخاء والرخاء و أن ينعم مواطن الولاية بالخير والحصاد الوفير.

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