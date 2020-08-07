الجبهة الثورية تناقش قضايا استراتيجية تخص السلام ومستقبل تحالف قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المجلس القيادي للجبهة الثورية أنه في حالة إنعقاد دائم لمناقشة قضايا استراتيجية؛ تخص السلام ومستقبل تحالف قوى الحرية والتغيير ؛والبناء التنظيمي الداخلي للجبهة الثورية .

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح صحفي إن المجلس اطمأن على سير المفاوضات الجارية الآن في بعض الملفات ؛ ووجه بضرورة تسريعها للوصول إلى اتفاق سلام نهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة؛مشيرا إلي أن الإجتماع تناول مستقبل تحالف قوى الحرية والتغيير؛وأكد على ضرورة فتح حوار جاد و مسؤول مع أطراف الحرية والتغيير؛ لإجراء تقييم حقيقي لتجربة التحالف منذ تكوينه؛ وكيفية إجراء إصلاحات حقيقية تسهم في بقائه متماسكًا وذلك لمصلحة الثورة والوطن.

ووجّه المجلس القيادي المؤسسات المتخصصة بتفعيل مكاتب الجبهة الثورية في العاصمة والولايات؛ تحضيرا للنشاط السياسي للجبهة الثورية في الداخل؛ وذلك بعد تحقيق السلام .

من جهة أخرى تلقت الجبهة الثورية دعوة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في إجتماع اصدقاء السودان الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية؛ جلسة شركاء السلام المستدام في السودان ؛ وسيخاطب رئيس الجبهة الثورية الدكتورالهادي إدريس الجلسة ؛ حيث يوضح سبل تذليل العوائق امام تحقيق سلام دائم في السودان .