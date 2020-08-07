الاعلان عن خلو سنار من تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا منذ اسبوعين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد دكتور علم الهدى أبو كليب وزير الصحه والتنمية الاجتماعيه المكلف بولاية سنار أن الولاية لم تسجل أي حالة إصابه بكورونا منذ (14) يوما متتاليا، وعزا ذلك للتدخل المبكر لوزارته لمكافحة كورونا مبينا ان ولاية سنار أول ولايه بعد ولاية الخرطوم جهزت عنابر العزل بكل من سنجه وسنار .

واشاد ابو كليب بوعي مواطني ولاية سنار داعيا اياهم للاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية الذكيه مبينا ان انحسار مرض كورونا لا يعني انتهاءه مؤكدا مواصلتهم في الترصد المرضى ومتابعة الوضع الصحي بالولاية أولا بأول مثمنا التدخل القوي للكوادر الصحيه بوزارته وخاصة الطوارئ الصحيه .

وفي سياق متصل اكد أبو كليب ان وزارته على أهبة الاستعداد للتدخل بالرش الضبابي وتكثيف حملات الاصحاح بالتعاون مع المحليات خاصة بعد السيول التي ضربت أماكن عديده من مدن وقرى ولاية سنار .