وزيرة المالية المكلف توجه الجمارك بمراجعة ضوابط الاستيراد والاعفاءات الممنوحة لبعض الواردات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شددت وزيرة المالية المكلف د. هبة محمد علي أحمد على ضرورة الاهتمام بالرقابة والرصد والإحصاء للإنتاج الكلي لقطاع التعدين لا سيما التعدين الأهلي للذهب من قبل هيئة الجمارك لتنظيم وتطوير القطاع لبناء مخزون استراتيجي للدولة من الذهب. وطالبت في اجتماعها مع هيئة الجمارك وضع استراتيجية لتعزيز قدرات الهيئة في رصد وحصر الإنتاج في جميع أنحاء البلاد لتعظيم إيرادات الدولة وذلك دعماً لاستقرار الاقتصاد، ووجهت الوزيرة بمراجعة ضوابط الاستيراد والاعفاءات الممنوحة لبعض الواردات وتوفيق أوضاع المستوردين.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الفريق بشير الطاهر بشير جاهزية الهيئة للقيام بدورها لتعظيم الإيرادات العامة. وقدم الفريق بشير تنويراً حول أداء هيئة الجمارك خاصة في مجال زيادة الإيرادات الجمركية ودور الهيئة في تحقيق ولاية المالية على المال العام. وأبان الفريق بشير التأثيرات السلبية لجائحة الكورونا التي أدت إلى انخفاض إيرادات الجمارك بنسبة ٣٥٪ خلال شهور أبريل مايو ويونيو وذلك بسبب إغلاق المعابر والمطارات ومن ثم بذلت هيئة الجمارك جهودها لرفع نسبة الإيرادات إلى ١٠١٪ في شهر يوليو.

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