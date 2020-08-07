رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تلقى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود وقد تباحث الطرفان حول اجتماع أصدقاء السودان الذي سينعقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ١٢/ أغسطس/٢٠٢٠م.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تباحثا حول العمل المشترك لانجاح الفترة الانتقالية والتعاون لاستمرار المحافظة على أمن البحر الأحمر وكيفية تطوير أوجه الاستثمار بين البلدين.

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