رؤساء الطوائف المسيحية لـ”مفرح”: بعد بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة وجدنا ارتياحا كبيرا فى ممارسة شعائرنا التعبدية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاستاذ نصر الدين مفرح احمد ان ماتناولته احدى المجلات عن اضطهاد الطبقة المسيحية فى السودان وانهم لايتلقون المساعدات بسبب جائحة كورونا خالي تماما من الصحة ولا أساس له.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم برؤساء الطوائف المسيحية بالسودان فى اطار المعايدة بعيد الاضحى المبارك.

واكد الوفد ان هذا الادعاء غير صحيح وانهم بعد بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة وقيام الحكومة الانتقالية وجدوا ارتياحا كبيرا فى ممارسة شعائرهم التعبدية فى حرية تامة ومطلقة فى اطار الحريات الدينية التى جاءت بها الوثيقة الدستورية.

كما تطرق اللقاء الى ادارة شؤون الكنائس واللائحة الخاصة بذلك اضافة الى مسيرة التعليم والمناهج بالسودان.