الفريق أول كباشي يناشد وسائل الإعلام توخي الدقة في ما تنقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي ما تناقلته بعض الوسائط الإعلامية منسوباً إليه حول ما حدث ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في حي “الحتانة” شمال أم درمان ، أمام منزل الصحفي والإعلامي جمال عنقرة، أثناء مشاركته في دعوة اجتماعية خاصة، وزعم الخبر أنه قال (ما حدث في الحتانة سوء تفاهم، وأجد العذر لمن أساءوا) .

وأضاف كباشي أنه لم يقل بهذا الحديث البتة، وأنه لم يدل بأي حديث حول هذه الواقعة لأي جهة، وناشد عضو مجلس السيادة وسائل الإعلام توخي الدقة في ما تنقل.

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