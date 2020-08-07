القبض على الرئيس السابق لسلطة دارفور الاقليمية التجاني السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القت نيابة الثراء الحرام والمشبوه القبض على الدكتور التيجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور السابق واودعته حراساتها بالعمارات شارع 51 وذلك على خلفية تحريات تجريها النيابة حول التصرف في اصول السلطة الاقليمية لدارفور التي تم حلها في العام 2016

وكان الموظف السابق بالسلطة الاقليمية لدارفور والرئيس الحالي للجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال بالسلطة الاقليمية أبوبكر ادريس محمد ادريس قد صرح لصحيفة الجريدة (تمت سرقة سيارات السلطة الاقليمية البالغة 146 عربة ، بوكس، دبل كاب، وبرادو وعربات صالون، ووقع التعدي على أصول السلطة التي تقدر بـ44 مليار و900 ألف جنيه).

ونوه الى أنه تم تكوين لجنة بقرار جمهوري في عهد النظام البائد لحصر اصول السلطة الاقليمية لدارفور، الثابتة والمتحركة، واستدرك قائلا لكن تم التصرف في الاصول من قبل تلك اللجنة ، ولفت الى امتلاك 11 وزارة من وزارات السلطة أصول مقدرة ، بجانب ستة مفوضيات من مفوضياتها.

وكشف ابو بكر عن تمليك 30 عربة لوزراء السلطة والأمناء العامين بها بطريقة غير قانونية، بعضهم دفع 35 الف جنيه بينما دفع آخرين 40 الف جنيه والبعض الآخر تم اعفائه من الدفع.

وعلمت (مونتي كاروو) ان نيابة الثراء الحرام والمشبوه كانت قد القت القبض قبل يومين من عيد الاضحى ، على تاج الدين على ابراهيم الطاهر مساعد رئيس السلطة الاقليمية ومفوض العودة الطوعية بينما لاتزال تلاحق اخرين مشتبه بهم في ذات القضية.