طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، غارات جوية استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين على الأقل موقع فلسطين التابع للمقاومة، قبل أن تعاود طائرات حربية من طراز F-16 قصفها نفس المكان

وبحسب ما أكده شهود عيان، وقعت أضرار مادية وحالات هلع في صفوف المدنيين، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة نتيجة القصف الإسرائيلي.

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