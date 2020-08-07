منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر “اللقاحات القومية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من “اللقاحات القومية”، قائلة إن الدول الغنية التي تحتضن اللقاحات لن تكون ملاذات آمنة من فيروس كورونا المستجد إذا ظلت الدول الفقيرة معرضة لخطره.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه سيكون من مصلحة الدول الأكثر ثراء ضمان مشاركة أي لقاحات يتم إنتاجها في نهاية المطاف للحماية من الفيروس التاجي الجديد على مستوى العالم.

وأضاف تيدروس أمام منتدى “أسبن” الأمني في الولايات المتحدة عبر الفيديوكونفرانس من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف: “قومية اللقاحات ليست جيدة، ولن تساعدنا”.

وأردف: “لكي يتعافى العالم بشكل أسرع، يجب أن يتعافى معًا، لأنه عالم معولم؛ الاقتصادات متشابكة. لا يمكن أن يكون جزء من العالم أو عدد قليل من البلدان ملاذًا آمنًا ويتعافى”.

وأكد أن وجود أمراض الجهاز التنفسي المميتة في أي مكان يعرض الحياة وسبل العيش للخطر في كل مكان، مضيفًا: “إنهم لا يقدمون الصدقات للآخرين، إنهم يفعلون ذلك لأنفسهم، لأنه عندما يتعافى العالم الآخر ويفتح أبوابه، فإنهم يستفيدون أيضًا”.