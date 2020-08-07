عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم 7 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم الالكترونية:

– «أخبار اليوم» ترصد مظاهر تردي صحة البيئة بسبب مخلفات الأضاحي والأمطار.

– رئيس الجالية ببيروت لـ«أخبار اليوم» : إرتفاع عدد السودانيين المصابين المتأثرين بالإنفجار.

– البرهان يتلقى تنويراً استخباراتياً عن الوضع الامني بالبلاد.

– لجنة إزالة التمكين بالشمالية تؤدي القسم أمام الوالي.

– فتح مطارات السودان جزئياً حتى 31 أكتوبر القادم.

صحيفة الوطن الالكترونية:

– د.حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

– القبض على التجاني السيسي الرئيس السابق لسلطة دارفور الاقليمية

– خبير إقتصادي يستهجن حديث وزير الطاقة بشأن رفع أسعار الكهرباء

– انتقادات لبطء الحكومة في إغاثة متضرري السيول والامطار

– الدفاع المدنى: وفاة 10 مواطنين وإنهيار 3380 منزلا جراء السيول والأمطار بالولايات

– إعتصام محلية أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة للمطالب

صحيفة السوداني الالكترونية:

– النائب العام يلتقي وفد المقدمة للبعثة الأممية

– مدير عام قوات الشرطة يُوجِّه بتطوير الخدمة للمُواطنين

– والي نهر النيل توجه بوقف تصاديق الوقود ومراجعة وكلاء الدقيق والغاز

– انسحاب قوات التأمين من أماكنها دون تنسيقٍ غير مقبول

– مطالب بتعيين موزعين مؤهلين لدقيق الخبز

العزيزية للنقل البري -الخرطوم – دنقلا – دلقو – حلفا – أسوان – القاهرة

للحجز والاستفسار 0123828301

مكتب أم درمان – شارع البنوك شرق بنك البركة وشمال بنك الخليج

صحيفة النيل الدولية:

– منصب «رئيس بعثة الأمم المتحدة» يثير جدلا في السودان

– حمدوك يتلقى مكالمة من بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

– كباشي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول حادثة الحتانة

– منسوب النيل الأزرق يقترب من الفيضان في الخرطوم

– 70 إصابة و6 وفيات بـ”كورونا”

– توقعات بهطول امطار بمعدلات متفاوتة بولايات السودان

صحيفة السوداني الدولية:

Advertisements

– إصابة (12) سودانياً في انفجار بيروت

– نقص حصة الدقيق يؤدي إلى عودة صفوف الخبز بالخرطوم

– الثورية: توقيع اتفاق السلام خلال (14) يوماً

صحيفة آخر لحظة الالكترونية:

– التربية تسمح للمدارس بمراجعة المقررات للصف الثالث وفق ضوابط

– وقفة احتجاجية للعاملون ببنك الدم الاحد

– حمدوك يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكية

– منسوب النيل الأزرق يقترب من الفيضان بالخرطوم والسلطات تحذر

– المركز يتجاهل إعتصام أبوجبيهة جفي يومه العاشر

صحيفة تاسيتي الاخبارية الالكترونية:

– السيسي في فتيل !!

– والي الجزيرة يجمد قرار زيادة تعرفة المياه

– تعثر المفاوضات بين السيادي والمكونات الرافضة لتعين والي كسلا

– التربية بالخرطوم تسمح بمزاولة حصص المراجعات لطلاب الشهادة

صحيفة صوت الأمة:

– تعثر مفاوضات إحتواء أزمة شرق السودان

– اتهام جهات رسمية بالتورط في ضياع حصيلة الصادر

– إطلاق سراح عدد من لجان مقاومة الحتانة بعد اعتقالهم

– إعفاءات وتعينات بولاية شمال كردفان

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– حمدوك يتلقى مكالمة من بومبيو وزير الخارجية الامريكي

– د.حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي

– كباشي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول حادثة الحتانة

– المالية توجه بمراجعة ضوابط استيراد واعفاءات بعض الواردات وتوفيق أوضاع المستوردين

– الثروة الحيوانية تنجح في تصدير 850 الف راس

– الآثار تنفي العثور على قطع أثرية بمنطقة الرياض بالخرطوم

– قرار بتكليف موجه للتربية المسيحية بالجزيرة

– عربي يؤكد ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه جامعة الفاشر

– الصحة بشمال دارفور :اهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية لتفادي الاصابة بكورونا

– والى شمال دارفور يدعو الى رتق النسيج الاجتماعى

– والي الشمالية تتفقد عددا من المؤسسات الصحية بالولاية

– لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية تؤدي القسم

– قرارات مرتقبة لتوزيع السلع الاستراتيجية بشمال كردفان

– والي القضارف يوكد اهمية القضاء في تحقيق العدالة والامن

– والي نهر النيل توجه بإيقاف كافة المشاريع والبرامج المصدقة

– وفد الصحة الإتحادية يقف على عملية تأهيل مستشفى البرقيق بالشمالية

– إعتصام محلية أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة للمطالب

– مجمع الحكام باتحاد الكرة الاحد بالخرطوم للفحص وإدارة المباريات

???? هيئة إذاعة و تلفزيون ولاية البحر الأحمر

– والي البحر الأحمر يدشن قافلة عطاء الخير للمتأثرة بالسيول والأمطار بمحليات هيا وطوكر وعقيق

– والي البحر الأحمر يشيد بدور قوات الدعم السريع في دعم الأمن والإستقرار بالولاية

– والي البحر الأحمر يبحث مع تجمع المهنيين بالولاية كيفية معالجة القضايا التي تهم المواطنين

– مدير هيئة الموانئ البحرية يبحث مع مدير شرطة الولاية و السجون سبل التعاون المشترك بين الهيئة وشرطة الولاية.