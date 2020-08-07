عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم 7 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صحيفة أخبار اليوم الالكترونية:
– «أخبار اليوم» ترصد مظاهر تردي صحة البيئة بسبب مخلفات الأضاحي والأمطار.
– رئيس الجالية ببيروت لـ«أخبار اليوم» : إرتفاع عدد السودانيين المصابين المتأثرين بالإنفجار.
– البرهان يتلقى تنويراً استخباراتياً عن الوضع الامني بالبلاد.
– لجنة إزالة التمكين بالشمالية تؤدي القسم أمام الوالي.
– فتح مطارات السودان جزئياً حتى 31 أكتوبر القادم.
صحيفة الوطن الالكترونية:
– د.حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
– القبض على التجاني السيسي الرئيس السابق لسلطة دارفور الاقليمية
– خبير إقتصادي يستهجن حديث وزير الطاقة بشأن رفع أسعار الكهرباء
– انتقادات لبطء الحكومة في إغاثة متضرري السيول والامطار
– الدفاع المدنى: وفاة 10 مواطنين وإنهيار 3380 منزلا جراء السيول والأمطار بالولايات
– إعتصام محلية أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة للمطالب
صحيفة السوداني الالكترونية:
– النائب العام يلتقي وفد المقدمة للبعثة الأممية
– مدير عام قوات الشرطة يُوجِّه بتطوير الخدمة للمُواطنين
– والي نهر النيل توجه بوقف تصاديق الوقود ومراجعة وكلاء الدقيق والغاز
– انسحاب قوات التأمين من أماكنها دون تنسيقٍ غير مقبول
– مطالب بتعيين موزعين مؤهلين لدقيق الخبز
العزيزية للنقل البري -الخرطوم – دنقلا – دلقو – حلفا – أسوان – القاهرة
للحجز والاستفسار 0123828301
مكتب أم درمان – شارع البنوك شرق بنك البركة وشمال بنك الخليج
صحيفة النيل الدولية:
– منصب «رئيس بعثة الأمم المتحدة» يثير جدلا في السودان
– حمدوك يتلقى مكالمة من بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
– كباشي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول حادثة الحتانة
– منسوب النيل الأزرق يقترب من الفيضان في الخرطوم
– 70 إصابة و6 وفيات بـ”كورونا”
– توقعات بهطول امطار بمعدلات متفاوتة بولايات السودان
صحيفة السوداني الدولية:
– إصابة (12) سودانياً في انفجار بيروت
– نقص حصة الدقيق يؤدي إلى عودة صفوف الخبز بالخرطوم
– الثورية: توقيع اتفاق السلام خلال (14) يوماً
صحيفة آخر لحظة الالكترونية:
– التربية تسمح للمدارس بمراجعة المقررات للصف الثالث وفق ضوابط
– وقفة احتجاجية للعاملون ببنك الدم الاحد
– حمدوك يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكية
– منسوب النيل الأزرق يقترب من الفيضان بالخرطوم والسلطات تحذر
– المركز يتجاهل إعتصام أبوجبيهة جفي يومه العاشر
صحيفة تاسيتي الاخبارية الالكترونية:
– السيسي في فتيل !!
– والي الجزيرة يجمد قرار زيادة تعرفة المياه
– تعثر المفاوضات بين السيادي والمكونات الرافضة لتعين والي كسلا
– التربية بالخرطوم تسمح بمزاولة حصص المراجعات لطلاب الشهادة
صحيفة صوت الأمة:
– تعثر مفاوضات إحتواء أزمة شرق السودان
– اتهام جهات رسمية بالتورط في ضياع حصيلة الصادر
– إطلاق سراح عدد من لجان مقاومة الحتانة بعد اعتقالهم
– إعفاءات وتعينات بولاية شمال كردفان
وكالة السودان للأنباء “سونا”
– حمدوك يتلقى مكالمة من بومبيو وزير الخارجية الامريكي
– د.حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي
– كباشي ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول حادثة الحتانة
– المالية توجه بمراجعة ضوابط استيراد واعفاءات بعض الواردات وتوفيق أوضاع المستوردين
– الثروة الحيوانية تنجح في تصدير 850 الف راس
– الآثار تنفي العثور على قطع أثرية بمنطقة الرياض بالخرطوم
– قرار بتكليف موجه للتربية المسيحية بالجزيرة
– عربي يؤكد ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه جامعة الفاشر
– الصحة بشمال دارفور :اهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية لتفادي الاصابة بكورونا
– والى شمال دارفور يدعو الى رتق النسيج الاجتماعى
– والي الشمالية تتفقد عددا من المؤسسات الصحية بالولاية
– لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية تؤدي القسم
– قرارات مرتقبة لتوزيع السلع الاستراتيجية بشمال كردفان
– والي القضارف يوكد اهمية القضاء في تحقيق العدالة والامن
– والي نهر النيل توجه بإيقاف كافة المشاريع والبرامج المصدقة
– وفد الصحة الإتحادية يقف على عملية تأهيل مستشفى البرقيق بالشمالية
– إعتصام محلية أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة للمطالب
– مجمع الحكام باتحاد الكرة الاحد بالخرطوم للفحص وإدارة المباريات
???? هيئة إذاعة و تلفزيون ولاية البحر الأحمر
– والي البحر الأحمر يدشن قافلة عطاء الخير للمتأثرة بالسيول والأمطار بمحليات هيا وطوكر وعقيق
– والي البحر الأحمر يشيد بدور قوات الدعم السريع في دعم الأمن والإستقرار بالولاية
– والي البحر الأحمر يبحث مع تجمع المهنيين بالولاية كيفية معالجة القضايا التي تهم المواطنين
– مدير هيئة الموانئ البحرية يبحث مع مدير شرطة الولاية و السجون سبل التعاون المشترك بين الهيئة وشرطة الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم 7 اغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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