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الزكاة بورتسودان تسير قافلة لمتضرري السيول والامطار بمحليات هيا وطوكر وعقيق

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 07-أغسطس-2020

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الزكاة بورتسودان تسير قافلة لمتضرري السيول والامطار بمحليات هيا وطوكر وعقيق

دشن والي ولاية البحر الاحمر و امين الزكاة ، ومدير عام القطاع الاجتماعي ، قافلة عطاء الخير لمتضرري السيول والامطار وتأتي هذه القافلة في إطار اهتمام الديوان في دعم المتضررين .

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وبحسب صحيفة الجريدة، رحب الوالي باستجابة الزكاة في وقت قصير لتجهيز القافلة حتى تسهم في تخفيف الضرر بتلك المحليات .وامن امين الولاية على دعم المتضررين من السيول والامطار مبيناً بان هنالك دعومات نقدية وعينية تشمل القافلة .

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

 

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