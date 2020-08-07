مفوضيّة العون الانسانيّ تجتمع بالمنظمات الأمميّة والدوليّة لتنسيق جهود درء آثار السيول والفيضانات

اجتمعت مفوضية العون الإنساني برؤساء منظّمات الأمم المتّحدة وممثّلي المنظّمات الدوليّة في السودان، بتشريف وزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة، وبحضور وكيل الوزارة والمفوّض العام لمفوضيّة العون الإنسانيّ، بمقرّ المفوضيّة أمس .

واستعرضت المفوضيّة موقف السيول والفيضانات وحجم الأضرار الناتجة عنها في عموم البلاد. وقدّمت تنويرًا حول استجابة الحكومة للسيول والفيضانات في الخرطوم والولايات حتى اللحظة، كما قدّمت شرحًا وافيًا للمخاطر والاحتياجات المتوقّعة خلال الفترة القادمة.

وأكّدت الوزيرة لينا الشيخ، لدى اجتماعها برؤساء وممثّلي المنظّمات الأمميّة والدوليّة، على ضرورة تنسيق الجهود الحكوميّة والأمميّة والدوليّة والأهليّة، عبر المفوضيّة، وتشارك البيانات؛ للاستجابة بشكلٍ أفضل لآثار السيول والفيضانات في الخرطوم والولايات. وأمّنت على أهميّة تضافر جميع هذه الجهود، مع تفعيل آليّات الإنذار المبكّر.

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وقال وكيل الوزارة محمد الشابك، إنّ غرفة الطوارئ بمفوضيّة العون الإنسانيّ، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الموقف وتنسيق الجهود، وأضاف أنّها على تواصلٍ دائمٍ مع الولايات. كما أشار إلى ضرورة تعزيز غرفة العمليّات المشتركة مع المنظّمات؛ لضمان الاستجابة السريعة، حسب الاحتياجات والأولويّات.

ومن جانبه قال المفوض العام للمفوضية عباس فضل الله، أنّ غرفة العمليّات، ظلّت تراقب الموقف في المناطق المتأثّرة بالسيول والفيضانات، بالتنسيق مع الدفاع المدنيّ والجهات الحكوميّة ذات الصلة؛ لمجابهة المخاطر المتوقّعة في المستقبل.

وبحسب صحيفة الجريدة، أعلن ماسيمو ديانا المنسّق المقيم للأمم المتّحدة في السودان، و ممثّلة المنظّمات الدوليّة منى الطاهر ، استعدادهم لتقديم العون اللازم، ودعم جهود الحكومة في درء آثار السيول والفيضانات في السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)