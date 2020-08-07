التاريخ: 07-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم السماح للمدارس الثانوية بمزاولة حصص المراجعة والتركيز لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق ضوابط في مقدمتها توافر الاشتراطات الصحية والتباعد،وبحسب صحيفة الجريدة، وان يكون الطلاب منضوين تحت لواء المدرسة المعنية وتحت اشراف مدير المدرسة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر التربية والتعليم بالخرطوم تسمح بمزاولة حصص المراجعات لطلاب الشهادة وفق شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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