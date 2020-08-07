النائب العام يكشف تفاصيل لقائه مع وفد المقدمة للبعثة الأممية “يونيتامس”

التاريخ: 07-أغسطس-2020
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إلتقي النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بمكتبه بالنيابة العامة أمس بالسفير عمر الشيخ المنسق الوطني للجنة الوطنية لبعثة الامم المتحدة، يرافقه وفد المقدمة للبعثة الاممية للسودان “يونيتامس”.
وقال النائب العام إن اللقاء تناول المسائل محل إهتمام للنيابة العامة، فيما يتعلق بسيادة حكم القانون والمسائل العدلية المختلفة، ومايمكن ان تقدمه البعثة للنيابة العامة من دعم ومساندة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمسائل المختلفة التي تدخل في إطار القانون الجنائي.
وبحسب صحيفة الجريدة، أوضح الحبر : مايهمنا مايمكن أن تقدمه البعثة فيما يتعلق بعمليات رفع كفاءات وتدريب وكلاء النيابات وتقديم المساعدة للنيابة العامة فيما يتعلق بالجوانب التقنية، ومجال فنيات التحريات، والمساعدة في إنشاء الشبكة النيابية التي تسهم في تقديم الخدمات اللازمة لطالبي الخدمات العدلية من النيابة العامة.
وقال النائب العام إنهم يأملون أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة الممكنة بإعتبار ان السودان عضو في الأمم المتحدة، متوقعا أن يكون هناك دعم معقول لما طلبته النيابة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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