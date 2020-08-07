ماكرون: لن يتم منح لبنان شيكا على بياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إنه يشارك الشعب اللبناني في “غضبه الصحي”.

جاءت تصريحات ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، اليوم، نقلتها وسائل إعلام ووكالات عديدة.

وقال ماكرون في المؤتمر: “الغضب الذي لمسته في لبنان اليوم يقدم لمحة عن الأمل في المستقبل”.

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا “أنا كرئيس فرنسي لا يمكنني أن أقول للبنانيين ماذا عليهم أن يفعلوا، أنا مستعد للمساعدة، لكن لا يمكنني أن أحل مكان رئيس انتخبه الشعب اللبناني”.

وأردف ماكرون قائلا “فرنسا لن تترك أبداً للبنان ولن تتخلى عن الشعب اللبناني”.

وقال الرئيس الفرنسي

الأموال من أجل لبنان موجودة لكنها فقط بانتظار تطبيق الإصلاحات الداخلية

وأشار ماكرون إلى أنه لن يتم منح لبنان شيكا على بياض.

وأوضح بقوله “سيلعب البنك الدولي والأمم المتحدة دورا حيويا في كيفية مساعدة لبنان”.

وأشار ماكرون إلى أن بلاده ستنظم مؤتمرا لمساعدة لبنان خلال الأيام المقبلة، وأنه سيزور لبنان في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأتبع بقوله “حاملة طائرات هليكوبتر ستغادر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية للبنان”.