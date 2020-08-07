التربية تسمح للمدارس بمراجعة المقررات للصف الثالث وفق ضوابط

التاريخ: 06-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قررت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم السماح للمدارس للتعامل مع طلاب الصف الثالث الثانوى ( مراجعة المقرارات ) وفق الالتزام بضوابط محدة وذلك ابتداءً من الاحد القادم التاسع من أغسطس الجاري Advertisements وشدد القرار وفق صحيفة أخرلحظة علي ضرورة تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الصحية من تنظيف وتعقيم وتباعد بجانب اختصار الأعداد علي طلاب وطالبات المدرسة فقط كما جاء في القرار ان يكون العمل وفق ساعات اليوم الدراسي ونوهت ان يتم ذلك تحت اشراف مدير المدرسة وشددت علي ضرورة الحرص علي تنفيذ تلك الإجراءات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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