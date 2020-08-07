وقفة إحتجاجية للعاملون ببنك الدم الاحد

التاريخ: 06-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements ينفذ العاملون ببنك الدم المركزي بأم درمان وقفة احتجاجية الأحد القادم وفق صحيفة أخر لحظة للمطالبة بتوفير وظائف للمتعاونين حفظا لحقوقهم وتحسين بيئة العمل أمام إدارة المعامل بولاية الخرطوم وذلك بالسوق العربي شمال فندق ريجنسي (المرديان سابقا) ومنها إلى وزارة الصحة ولاية الخرطوم عند العاشرة صباحا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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