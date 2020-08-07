التاريخ: 06-أغسطس-2020
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تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقال حمدوك في تغريدة على حسابه بـ(تويتر) وفق صحيفة أخر لحظة : “سعدتُ اليوم بتلقي مكالمة هاتفية من السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة النقاش حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب” وأبدى حمدوك تطلع السودان لدعم الإدارة الأمريكية المستمر لحكومة السودان الانتقالية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر فى تغريدة له بتويتر حمدوك يكشف عن فَحْوَى مكالمته الهاتفية مع بومبيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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