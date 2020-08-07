شاهد بالفيديو: والي نهر النيل: إنسحاب قوات التأمين من أماكنها دون تنسيقٍ غير مقبول

كشفت والي نهر النيل د. آمنة أحمد مكي عن انسحاب الجيش من جميع أماكن التأمين، بمجرد استلام الحكومة المدنية، وانتقدت آمنة الانسحاب بأنه كان يجب أن يكون بالتنسيق،

مُعتبرة وفق صحيفة السوداني الأمر غير مقبول، مشيرةً إلى سرقة خزنة في محلية بربر، مؤكدة معالجتها، وأشارت إلى إعادة هيكلة لجنة التأمين وإيقاف تصاديق الوقود إلا للجهات التي تسيّر الحياة العامة، لافتةً إلى إعادة مُراجعة الأفران ووكلاء الغاز.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )