المالية توجه بمراجعة ضوابط استيراد واعفاءات بعض الواردات

شددت دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة على ضرورة الاهتمام بالرقابة والرصد والإحصاء للإنتاج الكلي لقطاع التعدين لا سيما التعدين الأهلي للذهب من قبل هيئة الجمارك وذلك لتنظيم وتطوير قطاع التعدين بُغية بناء مخزون استراتيجي للدولة من الذهب.

Advertisements

ووجهت الوزيرة هيئة الجمارك لوضع استراتيجية لتعزيز قدرات الهيئة في رصد وحصر الإنتاج في جميع انحاء البلاد لتعظيم إيرادات الدولة وذلك دعماً لاستقرار الاقتصاد، جاء ذلك خلال اجتماع دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالفريق دكتور بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك بمكتبها الخميس حيث وجهت الوزيرة بمراجعة ضوابط الاستيراد والاعفاءات الممنوحة لبعض الواردات وتوفيق أوضاع المستوردين.

من جانبه أكد الفريق دكتور بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك وفق ( سونا) جاهزية الهيئة للقيام بدورها لتعظيم الإيرادات العامة، وقدم الفريق بشير تنويراً حول أداء هيئة الجمارك خاصة في مجال زيادة الإيرادات الجمركية ودور الهيئة في تحقيق ولاية المالية على المال العام.

وأبان الفريق بشير التأثيرات السلبية لجائحة الكورونا التي أدت إلى انخفاض إيرادات الجمارك بنسبة ٣٥٪ خلال شهور أبريل مايو ويونيو وذلك بسبب إغلاق المعابر والمطارات ومن ثم بذلت هيئة الجمارك جهودها لرفع نسبة الإيرادات إلى ١٠١٪ في شهر يوليو.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)