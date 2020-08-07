صارع (30) ساعة في البحر.. شاب قذفه انفجار بيروت أمتارا

التاريخ: 06-أغسطس-2020
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ساعات أمضاها على ما يبدو الشاب اللبناني، أمين الزاهد، عائماً في البحر، فاقداً للوعي، بعد أن قذفه انفجار مرفأ بيروت أمتاراً إلى المياه فقد تمكنت فرق الإنقاذ الأربعاء من انتشاله، ونقله إلى المستشفى حيث لا يزال في حالة حرجة، بينما كان أهله وأحبابه يبحثون عنه، آملين بخبر يبشرهم بنجاته وانتشرت صور الشاب ومناجاة أصدقائه منذ مساء الأربعاء، بعد فقدان الاتصال به.
كما انتشرت صورته في مركب إنقاذ صغير وفق العربية نت بعد انتشاله من البحر كالنار في الهشيم، لا سيما أن بقاءه حيا وهو مصاب بعد عشرات الساعات من الانفجار، يعتبر حالة من النوادر حصولها في مثل تلك الظروف أتى ذلك، فيما تستمر فرق الإنقاذ حتى الساعة في البحث عن المفقودين، بحسب ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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