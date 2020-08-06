عاجل.. مدير عام قوات الشرطة يُوجِّه بتطوير الخدمة للمُواطنين

الخميس 6 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وجّه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) عزالدين الشيخ، اليوم الخميس، بترقية العمل واستخدام وتطبيق التقنية في كافة أعمال الجوازات والسجل المدني عبر التطبيقات والبرمجيات والبصمة المدني.

وأفاد المكتب الصحفي بأنه وجّه للعمل على مُراجعة عمليات الربط الشبكي للبيانات الخاصة بشركات الاتصالات للخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى ضرورة ربط الفرق الجائلة بالأقمار الاصطناعية وتدريب العاملين فيها لتقديم خدمات هجرية متطورة للمواطنين، مُشيداً بالجهود الكبيرة التي ظلّت تضطلع بها هيئة الجوازات والسجل المدني في خدماتها الهجرية للمواطنين بالداخل ودول المهجر، بجانب تبسيط الإجراءات خدمةً للجمهور وحفاظاً على الهوية الوطنية، ووقف على الجُهُود التي تبذلها هيئة الجوازات والسجل المدني لترقية وتطوير كافة الأعمال الهجرية المقدمة للمُواطنين بحضور رئيس هيئة الجوازات والسِّجل المدني الفريق شرطة (حقوقي) زين العابدين عثمان، ومدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء شرطة (حقوقي) الجيلي عثمان أرباب.

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