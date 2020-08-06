عاجل| اتصال هاتفي من وزير الخارجية السعودي لـ"حمدوك".. هذا ما دار فيه

الخميس 6 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود.

Advertisements وقد تباحث الطرفان حول اجتماع أصدقاء السودان الذي سينعقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ١٢/ أغسطس/٢٠٢٠م. وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تباحثا حول العمل المشترك لانجاح الفترة الانتقالية والتعاون لاستمرار المحافظة على أمن البحر الأحمر وكيفية تطوير أوجه الاستثمار بين البلدين.

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