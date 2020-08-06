إقتصاديون: لامجال للتراجع عن زيادة الأجور

الخليج 365 :

قطع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير علي ان الدولة لا مجال لها للتراجع عن زيادة هيكل الأجور الجديد ، مبينا ان الطريقة المتاحة لها ان تعمل حاليا علي زيادة المواعين الايرادية.

وأكد في حديثه لـ ( السوداني ) ان ما دار في وسائل التواصل حول تجميد هيكل الأجور حديث غير صحيح ومنقول من خطاب وزارة المالية ولاية الخرطوم الى هيئة المياه وتم تفسيره بطريقة غير صحيحة ، واضاف أن هنالك بعض الوحدات صرفت البديل النقدي وبدل اللبس مطلع العام 2020م وحينما يأتي موعد استحقاق البدلات في مطلع العام القادم سيتم صرفها بالفئات الجديدة .

و انتقد الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي زيادة الأجور التي طبقت ووصفها بغير المنطقية.

وقال لـ ( السوداني ) ان الزيادة بلغت حوالي 6 اضعاف مما تسبب في القفز بالتضخم لمستويات أعلى وكانت النتيجة انتهاء الزيادة في أيدي التجار بدلا من أن تستفيد منها الفئة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود من الموظفين

وتساءل الرمادي عن هل تم سداد زيادة الأجور التي طبقت في شهر يوليو بعد أن دفعت في الشهر الأول وما هي الموارد الحقيقية التي يمكن أن توفر هذه المبالغ، وقال كان ينبغي للحكومة ان تعمل علي تهيئة الأوضاع الاقتصادية أولا ونشر أعداد كبيرة من مراكز التعاونيات في الأحياء لتخفيف الأعباء المعيشية