الدولار يواصل الصعود وتجار يكشفون الأسباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجلت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء ليوم الخميس 6 اغسطس 2020م. وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم أنه تم تداول الدولار اليوم الخميس بـ (147) جنيهاً، الريال السعودي (40) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (42) جنيهاً، اليورو (163) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (182) جنيهاً، الجنيه المصري (9.500) جنيه، الريال القطري (41) جنيهاً. وعزا التجار الارتفاع إلى الإقبال الكبير من قبل المستوردين على شراء العملات الأجنبية بعد قرب فتح المعابر البرية والذي حدد له التاسع من اغسطس الجاري، إلى جانب انتعاش الحركة التجارية في الأسواق عموماً بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.
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