الجهاز الفني للمنتخب يخاطب الأندية بنتائج معسكر صقور الجديان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبر تقرير أعده الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة المستر هوبيرت فيلود، المدير الفني، والكابتن خالد بخيت، المدرب العام، والدكتور عبدالعظيم جابر، أخصائي الأحمال، وبقية أعضاء الجهاز الفني، تقوم لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني للكرة برئاسة الدكتور حسن برقو، عبر الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة الأجهزة الفنية للأندية التي ينضوي تحت لوائها لاعبي المنتخب الوطني الأول، بواسطة أنديتها، وهي ست أندية من الدرجة الممتازة (الهلال الخرطوم، المريخ الحرطوم، الخرطوم الوطني، الأهلي شندي، الهلال الأبيض، والمريخ الفاشر).. وذلك لتمليكها حقيقة الموقف البدني والفني الحالي لصقور الجديان، عبر تقرير مفّصل، حول ما خضعوا له من تدريبات في معسكر المنتخب الأخير الذي جرى في الفترة من (20 – 28) يوليو 2020م، بفندق برازافيل في الخرطوم بحري، وكان طابعه بدنيا، وجرت التدريبات خلاله على ترتان أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، والتي شهدت (11) حصة تدريبية.

التقرير الذي قدمه الجهاز الفني شمل الأهداف العامة من التجمع، حول تنمية وتطوير الصفات البدنية الضرورية، وتطوير القدرات الخططية المختلفة، وتوجيه الجوانب النفسية، والالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية، ونماذج التقيُّد بالتباعد الاجتماعي، أوضح ايضاً ما تم عبر الوسائل المستخدمة من علامات وحواجز وسلالم أرضية وحبال مطاطية في تنفيذ التدريبات، مرفقاً التفصيل الكامل لما تم في كل وسيلة، في تمارين الرشاقة والتحمل والمرونة، زائداً التوزيع الزمني، وأشار التقرير إلى أن زمن التدريبات الكلي في المعسكر كان (780) دقيقة – منها (180) ، دقيقة للإحماء الكلي، ومثلها للتدريبات البدنية، وكذلك ذات المساحة الزمنية للتدريبات الخططية، وبلغ الزمن الكلي للتدريبات المهارية (150) دقيقة، وخصصت (90) دقيقة لنشاط الختام .

وكشف التقرير أنه خلال المعسكر تم تنفيذ (4) وحدات تدريبية بالحمل الأقصى، و(3) وحدات تدريبية بالحمل الأقل من الأقصى، و(4) وحدات تدريبية بالحمل المتوسط، وقد تخللت المعسكر (4) فترات راحة.

هذا التقرير قصد منه التنسيق مع الأجهزة الفنية في الدوري الممتاز للاعبي المنتخبات الوطنية من أجل التعريف بالموقف الحالي بدنياً وفنياً للاعبي كلية المنتخب الوطني الأول؛ وعددهم (26) لاعبا، وكان معسكر صقور الجديان بفندق (إيوا) قد انفضّ في (20) مارس الماضي من العام الحالي 2020م، بأمر جائحة كورونا، قبل ان يستكمل في المعسكر الأخير إبان يوليو المنصرم، وذلك قبل استكمال بطولة الموسم الكروي الجاري لموسم 2019/2020م.. ويعمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على متابعة لاعبيه مع أنديتهم حتى من خلال التدريبات، علاوةً على انتظار مباريات الدوري والكأس للوقوف على مستويات اللاعبين، مع العمل على إضافة أي عناصر جديدة إلى كلية المنتخب؛ حال بروزها بقوة من خلال التنافس.