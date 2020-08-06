الثروة الحيوانية تنجح في تصدير (850) الف رأس

الخليج 365 :

كشف د. عادل فرح ادريس وزير الثروة الحيوانية المكلف عن تصدير 850 الف راس من الماشية للمملكة العربية السعودية وذلك في الفترة من ابريل الماضي وحتى الان عبر 71 باخرة.

واضاف سيادته في تصريح (لسونا) حول ملابسات رجوع بواخر الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية ان من اهم اسباب رجوع الماشية والتي تمثلت في ستة بواخر, اضافة الى ضعف المناعة، هي بعض الممارسات السالبة للمصدرين مشيرا الى ان الموجود من الماشية في محجر بورتسودان الان يبلغ 58 الف راس و ليس 150 الف راس كما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤكدا ان المحاجر التي حدثت فيها اشكالات هي القضارف ,و كسلا نسبة لانها غير مسورة بجانب ان البواخر نفسها غير مطابقة للمواصفات مشيرا الى نفوق نسبة عالية بلغت ثلاثة آلاف راس فى الاعداد التي رجعت نسبة لانعدام مياه الشرب.

وطالب سيادته بتهيئة البنيات التحتية لوزارته وذلك لاهميتها في دعم الصادر مشيرا الى ان التحديات التي واجهت صادر الماشية السودانية قبل حلول عيد الاضحى المبارك تمثلت في محاولات بعض المصدرين اللحاق بموسم الهدي مما ادى الى حدوث بعض الاشكالات في بعض المحاجر كمحجر امدرمان والتي تمثلت في استبدال الاعداد المحصنة باخرى غير محصنة .

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ووصف الوزير محجر الخوي بانه من المحاجر الرائدة وذلك لاستيفائه لكافة الشروط الصحية والبيطرية لافتا الى ان كل الاعداد التي تم تصديرها من هذا المحجر لم ترجع ،وقد فاقت 88 الف راس لنفس الفترة من ابريل.

وقال سيادته ان الاتفاق مع السلطات السعودية يقضي بوصول باخرة واحدة في اليوم وان اي زيادة في عدد البواخر يتم ارجاعها لاسباب منها قلة التهوية وعدم وجود الاكالات والشرابات.

ومن جهتهم اشار عدد من المصدرين الى حزمة من التحديات التي تواجه صادر الماشية السودانية للمملكة العربية السعودية والتي من بينها فرض الرسوم وعدم توفر الخدمات المختلفة داخل البواخر، وحملوا وزارات المالية والتجارة والثروة الحيوانية مسؤولية مايحدث من عراقيل تصاحب صادر الثروة الحيوانية.