فضيحة مدوية لـ mbc وترويج علني للشذوذ الجنسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عادت شبكة قنوات “إم بي سي” السعودية التي بات يتحكم فيها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان ورئيس هيئة الترفيه لإثارة موجة جديدة من الجدل عبر الترويج لأفعال منافية لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ والخليج والعرب عامة.

هذه المرة خرج مذيع على قناة ( MBC3 ) المخصصة للأطفال، يرتدي تيشرت يحمل شعار “الشواذ جنسيا”، وذلك خلال تقديمه أحد البرامج، ما فجر غضب العديد من النشطاء واعتبروه ترويجا صريحا للمثلية والشذوذ.

وتساءل بعض النشطاء هل باتت سياسة هذه القناة قائمة على توجيه الجيل الناشئ نحو الانحراف، وتحويلهم إلى شواذ جنسيا في المستقبل؟ أم أنها تهدف إلى جعل هذا الأمر معتادا ومألوفا لدى الشارع العربي؟

فيما شدد آخرون على أن هذه القناة لا تمثل السعوديين وتمثل نفسها فقط مستنكرين هكذا أفعال.

وأشار ناشط إلى أن ما يحدث على هذه القناة متعمد ولا يوجد في مجلس إدارتها أحد من السعودية، ويديرها علي جابر وكل برامجها تسيء للسعودية.

وسبق أن تداول نشطاء السوشيال ميديا صورا أثارت جدلا واسعا، للإعلامية المعروفة والمذيعة بقنوات “إم بي سي” أصالة كامل، كانت قد نشرتها عبر “انستجرام“.

وظهرت أصالة كامل في الصورة التي رصدتها “وطن” في مايو الماضي، وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها.

فكتبت أصالة عبر “انستجرام”: “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت 10 دقايق وانتبهت” وهدّدت بمقاضاة من يتداول الصورة.

لكن الجمهور لم يُصدقها، واتهمها بالبحث عن الشهرة بهذه الطريقة، ساخرين من تهديدها باللجوء إلى القضاء.